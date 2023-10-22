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Воспитанник академии ФК «Днепр» дебютировал в АПЛ за Брентфорд

Сегодня 11:28
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Воспитанник академии ФК "Днепр" Егор Ярмолюк дебютировал в АПЛ.

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В поединке 9-го тура с Бернли воспитанник днепрян вышел на поле на 76-й минуте.

Брентфорд одержал победу со счетом 3-0, украинец результативными действиями не отличился.

По данным портала Transfermarkt, Ярмолюк перешел в Брентфорд за 1,5 млн евро.

Весь прошлый сезон Егор провел за вторую команду и успел дебютировать в кубковом матче с Джилингемом.

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