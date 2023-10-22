Воспитанник академии ФК «Днепр» дебютировал в АПЛ за Брентфорд

В поединке 9-го тура с Бернли воспитанник днепрян вышел на поле на 76-й минуте.
Брентфорд одержал победу со счетом 3-0, украинец результативными действиями не отличился.
По данным портала Transfermarkt, Ярмолюк перешел в Брентфорд за 1,5 млн евро.
Весь прошлый сезон Егор провел за вторую команду и успел дебютировать в кубковом матче с Джилингемом.
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