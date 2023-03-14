Ворвались в дом и угрожали детям: на Днепропетровщине пожизненно получили трое убийц фермера

В Днепропетровской области осудили убийц фермера.

Об этом рассказали в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.

По данным следствия, преступление произошло еще в декабре 2018, но приговор убийцы получили только сейчас. Правоохранители выяснили, что трое мужчин, среди которых был работник исправительной колонии, ворвались в дом фермера в Криничанском районе.

Тогда в доме, кроме хозяина, находились шесть членов семьи, включая двоих малолетних детей. Угрожая избить родных фермера, злоумышленники связали собравшихся и потребовали денежные средства и драгоценности. Узнав местонахождение сейфа, злоумышленники прострелили ногу и руку хозяину.

После того, как преступники получили драгоценности, украшения и 580 тысяч гривен, они не оставили хозяина в покое и нанесли ему многочисленные удары по телу, а ножевое ранение в грудную клетку стало смертельным для пострадавшего.

Убийцы пытались покинуть место совершения преступления на автомобиле фермера, однако во время движения руль заблокировался и завладеть транспортным средством мужчинам не удалось.

При публичном обвинении прокуроров Днепропетровской областной прокуратуры признаны виновными три участника группы в умышленном убийстве по корыстным мотивам, разбое и незаконном завладении транспортным средством (п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3). ст.289 УК Украины).

Все трое получили пожизненное заключение.

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