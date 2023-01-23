Воровали кабель: в Днепре на Шинной поймали троих мужчин

Свидетели сообщили о происшедшем в полицию. Прибывшие на место патрульные увидели трех неизвестных людей в грязной одежде. Увидев полицейских, они попытались покинуть место происшествия.
Одному из мужчин удалось скрыться, однако вскоре его задержали правоохранители из другого экипажа. Инспекторы обнаружили на месте происшествия срезанные провода, инструменты и выкопанную яму.
Все это находилось недалеко от автомобиля, принадлежащего одному из подозреваемых. На место вызвали следователей. Подозреваемых отвезли в отделение полиции.
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