Враги накрыли артиллерийским огнем Никопольский район

К счастью, люди не пострадали. Последствия атаки еще уточняются.

Российские оккупанты не прекращают терроризировать Никопольский район. Сегодня, 5 июля, под прицелом врага в очередной раз оказалась Марганецкая громада.

Сегодня исполняется 86 лет с дня открытия в Днепре детской…

Через три года суд вынес приговор водительнице троллейбуса по вине…

Праздник Ивана Купала отмечают в ночь с 6 на 7…

День Ивана Купала и его традиции: зачем нужно прыгать через костер и плести венки Праздник Ивана Купала отмечают в ночь с 6 на 7 июля. По преданиям в эту ночь зацветает цветок папоротника, то тот, кто его найдет – найдет и клад. Также ночью происходит большинство обрядов. 4 просмотров

Жители Никополя часами стоят в очереди за коричневой водой Жители Никополя, где есть проблемы с водоснабжением, часами стоят в очереди за водой, но ее либо не хватает, либо она некачественная. 4 просмотров