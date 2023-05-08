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Враг атаковал Днепропетровщину «Искандером», — Лукашук

Сегодня 20:30
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Сегодня, 8 мая, россияне в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область. Днем нанесли ракетный удар по Павлоградскому району.

Новости Днепра про Враг атаковал Днепропетровщину «Искандером», - Лукашук

Об этом в вечернем обращении сообщил Николай Лукашук, председатель Днепропетровского облсовета.
 
“Пока мир чтит память жертв Второй мировой войны, пока пытается восстановить мир и остановить агрессора, россия продолжает совершать преступление за преступлением. Это страна-террорист, которая сама избрала свое будущее”, — написал Николай Лукашук.
 
По Межирицкой общине Павлоградского района выпустили ракету типа «Искандер». Это снаряд, используемый в оперативно-тактических ракетных комплексах. По данным мониторинговых каналов удар могли нанести с восточной части фронта.

На месте попадания снаряда продолжается работа специалистов, последствия атаки уточняют. Уже известно, что жертв в результате обстрелов удалось избежать.
 
Другие общины, включая Кривой Рог и Криворожский район, провели день мирно. Обстрелов не было.

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