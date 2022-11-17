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Войска рф выпустили по Днепропетровской области более 70 снарядов

Сегодня 08:30
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Оккупанты всю ночь 17 ноября обстреливали Никопольский район Днепропетровской области.

Новости Днепра про Войска рф выпустили по Днепропетровской области более 70 снарядов

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Более 70 снарядов прилетели в Никопольский район. Под «Грады» и тяжелую артиллерию попали четыре громады – Мировская, Марганецкая, Красногригорьевская и Никопольская.

К счастью, люди не пострадали. Значительные разрушения получил только город Никополь. Там повреждены частные дома и многоэтажки, хозяйственные постройки, колледж, автомобили, газопровод и линии электропередач. Без электричества 6000 абонентов.

Также из-за обстрелов обесточена насосная станция местного водоканала. Без воды осталось более 40 000 семей. Энергетики уже чинят линии.

Новости Днепра про Войска рф выпустили по Днепропетровской области более 70 снарядов

Новости Днепра про Войска рф выпустили по Днепропетровской области более 70 снарядов

Новости Днепра про Войска рф выпустили по Днепропетровской области более 70 снарядов

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