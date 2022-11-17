Войска рф выпустили по Днепропетровской области более 70 снарядов

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Более 70 снарядов прилетели в Никопольский район. Под «Грады» и тяжелую артиллерию попали четыре громады – Мировская, Марганецкая, Красногригорьевская и Никопольская.
К счастью, люди не пострадали. Значительные разрушения получил только город Никополь. Там повреждены частные дома и многоэтажки, хозяйственные постройки, колледж, автомобили, газопровод и линии электропередач. Без электричества 6000 абонентов.
Также из-за обстрелов обесточена насосная станция местного водоканала. Без воды осталось более 40 000 семей. Энергетики уже чинят линии.
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