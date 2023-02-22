Войска РФ утром ударили из тяжелой артиллерии по Никопольскому району

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Отмечается, что враг атаковал в 6 утра.
От обстрелов пострадала Марганецкая громада. По предварительным данным, в результате атаки погибших и пострадавших нет.
Устанавливаются масштабы разрушений.
Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Слышите сирену – направляйтесь в укрытие.
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