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Войска РФ утром ударили из тяжелой артиллерии по Никопольскому району

Сегодня 09:00
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Ночь 22 февраля прошла в Днепропетровской области без вражеских атак. А уже утром оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Никопольскому району.

Новости Днепра про Войска РФ утром ударили из тяжелой артиллерии по Никопольскому району

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Отмечается, что враг атаковал в 6 утра.

От обстрелов пострадала Марганецкая громада. По предварительным данным, в результате атаки погибших и пострадавших нет.

Устанавливаются масштабы разрушений.

Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Слышите сирену – направляйтесь в укрытие.

 

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