Войска РФ утром ударили из тяжелой артиллерии по Никопольскому району

Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Слышите сирену – направляйтесь в укрытие.

От обстрелов пострадала Марганецкая громада. По предварительным данным, в результате атаки погибших и пострадавших нет.

Отмечается, что враг атаковал в 6 утра.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Ночь 22 февраля прошла в Днепропетровской области без вражеских атак. А уже утром оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Никопольскому району.

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