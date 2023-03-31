Войска РФ ударили ракетами и дронами, — Генштаб

Кроме того, для нанесения авиационных ударов оккупанты задействовали 10 ударных БпЛА типа «Шахед-136». Сообщается, что 9 из них уничтожили украинские силы ПВО.

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