Войска РФ ударили ракетами и дронами, — Генштаб

По данным Генштаба, ночью войска РФ совершили 9 ракетных пусков баллистических ракет комплекса С-300 по гражданской инфраструктуре Харькова.
Кроме того, для нанесения авиационных ударов оккупанты задействовали 10 ударных БпЛА типа «Шахед-136». Сообщается, что 9 из них уничтожили украинские силы ПВО.
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