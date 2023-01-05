Войска РФ ночью обстреляли Никополь из «Градов»: повреждены дома и ЛЭП

«Повреждены несколько домов и хозяйственных построек, объект социальной инфраструктуры и линии электропередач. Люди во время ударов не пострадали», — говорится в сообщении.
По словам Резниченко, также в больнице скончался 64-летний мужчина, получивший тяжелые ранения накануне днем – во время вражеских обстрелов Никополя.
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