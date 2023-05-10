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Войска РФ ночью атаковали Днепропетровскую область «Шахедами»

Сегодня 09:00
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Российские военные сегодня ночью, 10 мая, атаковали Днепропетровскую область с помощью дронов-камикадзе.

Новости Днепра про Войска РФ ночью атаковали Днепропетровскую область

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

 

«Агрессор снова направил на область дроны. Около полуночи подразделения воздушного командования «Восток» уничтожили 3 беспилотника. Они приземлили «Шахеды». Благодарю ПВО за круглосуточное дежурство», — говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА.

 

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