Войска РФ ночью атаковали Днепропетровскую область «Шахедами»

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
«Агрессор снова направил на область дроны. Около полуночи подразделения воздушного командования «Восток» уничтожили 3 беспилотника. Они приземлили «Шахеды». Благодарю ПВО за круглосуточное дежурство», — говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА.
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