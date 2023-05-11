Войска РФ атаковали Никополь с беспилотника и артиллерии

«Сейчас детали уточняются. Территории обстрелов обследуются. Что касается других районов области — день выдался тихим», — сообщил Лукашук.

При этом к вечеру оккупанты ударили по Мировской громаде из тяжелой артиллерии.

В результате атаки никто не пострадал.

«Сегодня имеем 5 обстрелов Никопольского района. Днем под вражеский огонь попал Никополь и Марганецкая громада. Опять тяжелая артиллерия и атака с беспилотника», — сообщил он.

Об этом заявил глава Днепропетровкого областного совета Николай Лукашук.

В четверг, 11 мая, российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области с беспилотника и артиллерии.

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