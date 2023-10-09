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  • Война в Израиле: дипломаты вывезли из города Сдерот раненого украинского мальчика и разыскали 5 граждан

Война в Израиле: дипломаты вывезли из города Сдерот раненого украинского мальчика и разыскали 5 граждан

Сегодня 10:33
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Украинские дипломаты провели успешную спасательную операцию – вывезли из израильского города Сдерот украинского мальчика – он получил ранения во время нападения боевиков.

Новости Днепра про Война в Израиле: дипломаты вывезли из города Сдерот раненого украинского мальчика и разыскали 5 граждан

Об этом на своей странице в Facebook рассказал спикер МИД Олег Николенко.

Украинские дипломаты провели успешную спасательную операцию — вывезли из города Сдерот украинского мальчика, получившего ранения во время нападения боевиков. Сейчас он находится в безопасном месте на попечении посольства. Ему оказана медицинская и психологическая помощь, – отметил Николенко.

Отметим, Сдерот — небольшой город в Южном округе Израиля, близкий к сектору Газа.

Кроме того, удалось найти пятерых граждан, которые считались пропавшими на юге Израиля. Также появилась информация о возможной гибели еще двух украинцев в Израиле и одного в секторе Газа, сейчас ее проверяют.

Всего за минувшие сутки оперативный штаб МИД Украины обработал более 200 обращений граждан. Фиксируем массовую отмену авиарейсов. Ищем решение для помощи нашим людям уехать из страны, – рассказал Николенко.

Новости Днепра про Война в Израиле: дипломаты вывезли из города Сдерот раненого украинского мальчика и разыскали 5 граждан

Напомним, утром 7 октября боевики ХАМАС нанесли массированный удар по Израилю и заявили о проведении операции «Шторм Аль-Акса». В стране объявили о состоянии войны. ЦАХАЛ в ответ начал активно атаковать военные объекты в секторе Газа, а премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что армия страны намерена полностью уничтожить террористов.

По состоянию на 9 октября количество погибших в результате атаки ХАМАС выросло до 600 человек, в том числе две украинки. Также известно о более 2 тысячах раненых и более 750 пропавших без вести.

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Новости Днепра про Война в Израиле: дипломаты вывезли из города Сдерот раненого украинского мальчика и разыскали 5 гражданУкраїнська Новости Днепра про Война в Израиле: дипломаты вывезли из города Сдерот раненого украинского мальчика и разыскали 5 гражданРусский

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