Война может закончиться к концу весны: прогноз от замминистра обороны

Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов считает, что война может закончиться до конца весны.

Такое предположение он выразил в интервью Sky News.

По прогнозу замминистра обороны генерал-майора запаса Владимира Гаврилова, украинские силы могут вернуться в Крым до конца декабря, а война закончится к концу весны.

Гаврилов считает, что достижению таких целей может способствовать какое-то неожиданное событие, которое может привезти к падению нынешнего режима в России, поэтому Украине будет легче вернуть Крым.

Генерал-майор отметил, что освобождению Крыма могут способствовать комбинации военных, ресурсных и других сил.

Мы можем зайти в Крым, например, до конца декабря. Может быть. Не исключаем, что так будет, – отметил Гаврилов.

Он также подчеркнул, что украинцев не может остановить ни зиму, ни ядерное оружие.

В украинском обществе есть решение, что мы идем до конца, – сказал Гаврилов.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что до конца 2022 года у украинцев будут «хорошие новости» о ситуации на фронте, но когда закончится война – сказать не может.

Учитывая успешную кампанию в Харьковской области и освобождение Херсона — эти варианты вполне возможны, но от себя отметим, что это только прогнозы.

Читайте также: