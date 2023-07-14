Воевали с коммунальщиками и трактористами: появились новые детали массовой атаки на Днепропетровщину

В ночь на 14 июля область массово атаковали беспилотниками и артиллерией.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Этой ночью область атаковали беспилотниками и артиллерией. В Кривом Роге из-за налета БПЛа повреждены жилые дома, админздания, коммунальное и транспортное предприятие.

Зафиксировали разрушения в более чем 70 многоэтажках и частных домах, а также около 20 объектов бюджетной сферы — школах, садах, больницах, библиотеках.

В Кривом Роге травмирован 56-летний мужчина. Он получил необходимую медицинскую помощь и лечится на дому.

На месте обстрела в Долгинцевском и Саксаганском районах Кривого Рога работают все коммунальные службы. Рядом развернули штаб, где предоставляют людям пленку, рельсы, доски, шифер. С местными работают медики и психологи.

Досталось также Великомихайловской общине Синельниковского района. Там поврежден склад, частный дом и линия электропередач.

Такие сюрпризы от россиян находят жители Кривого Рога.

Как видим, в Синельниковском районе воевали с маленьким агропредприятием и тракторами.

Напомним, ранее мы сообщали, что ночью 14 июля защитники из ПВК «Схід» сбили 6 «Шахедов». К сожалению, ликвидировать все воздушные цели не удалось – есть попадание в Кривом Роге.

Вот так выглядят человеческие дома, пострадавшие от взрывной волны.

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