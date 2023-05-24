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Военный пес: на Днепропетровщине овчарку наградили медалью

Сегодня 06:45
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В Кривом Роге служебную собаку Джека наградили медалью "За преданную службу".

Новости Днепра про Военный пес: на Днепропетровщине овчарку наградили медалью

Немецкая овчарка по имени Джек на службе в кинологическом взводе еще с 2016 года. Джека постоянно вовлекают в выполнение задач. Об этом сообщили в Криворожской бригаде Национальной гвардии Украины.

Кинолог-гвардиец Евгений и Джек познакомились еще в 2017 году. Полуторалетняя немецкая овчарка и кинолог вместе прошли обучение. Джек – розыскная собака, специализирующаяся на поиске пропавших людей. Вместе с Евгением, Джек провел несколько ротаций на Донбассе, сообщают в пресс-службе бригады.

«Несли службу на блокпостах и мобильных блокпостах, обеспечивали охрану, задерживали находившихся в розыске людей», – рассказывает гвардиец.

Вовлекают Джека и в обеспечение правового режима военного положения. При патрулировании военные наряды задерживают правонарушителей, у которых при себе часто находят запрещенные предметы или наркотические вещества.

«В Кривом Роге однажды задержали дилера, который имел около 50 пакетиков с наркотиком. Задержали женщину, которая сбывала метамфетамин», у нее нашли полсотни фасованных пакетиков с наркотическим веществом», – отмечает Евгений.

«Когда ты постоянно занимаешься с собакой с его раннего возраста, то изучаешь его характер и привычки, понимаешь, что он умеет делать, как он себя чувствует. Собака учится всю свою жизнь и ты обучаешься вместе с ней – узнаешь что-то новое, овладеваешь новыми методами дрессировки. К каждой собаке должен быть индивидуальный подход. В это время кинолог и служебная собака работают слаженно и эффективно», – говорит кинолог.

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