Военный пес: на Днепропетровщине овчарку наградили медалью

Немецкая овчарка по имени Джек на службе в кинологическом взводе еще с 2016 года. Джека постоянно вовлекают в выполнение задач. Об этом сообщили в Криворожской бригаде Национальной гвардии Украины.
Кинолог-гвардиец Евгений и Джек познакомились еще в 2017 году. Полуторалетняя немецкая овчарка и кинолог вместе прошли обучение. Джек – розыскная собака, специализирующаяся на поиске пропавших людей. Вместе с Евгением, Джек провел несколько ротаций на Донбассе, сообщают в пресс-службе бригады.
«Несли службу на блокпостах и мобильных блокпостах, обеспечивали охрану, задерживали находившихся в розыске людей», – рассказывает гвардиец.
Вовлекают Джека и в обеспечение правового режима военного положения. При патрулировании военные наряды задерживают правонарушителей, у которых при себе часто находят запрещенные предметы или наркотические вещества.
«В Кривом Роге однажды задержали дилера, который имел около 50 пакетиков с наркотиком. Задержали женщину, которая сбывала метамфетамин», у нее нашли полсотни фасованных пакетиков с наркотическим веществом», – отмечает Евгений.
«Когда ты постоянно занимаешься с собакой с его раннего возраста, то изучаешь его характер и привычки, понимаешь, что он умеет делать, как он себя чувствует. Собака учится всю свою жизнь и ты обучаешься вместе с ней – узнаешь что-то новое, овладеваешь новыми методами дрессировки. К каждой собаке должен быть индивидуальный подход. В это время кинолог и служебная собака работают слаженно и эффективно», – говорит кинолог.
Читайте также:
Автор:
Несмотря на вызовы войны, Днепр продолжает работать, чтобы сделать город…
В субботу, 20 мая, в Кривом Роге произошла авария, в…
В субботу, 20 мая, полицейские Кривого Рога нашли в Центрально-Городском…
Несчастный случай произошел вчера вечером.
Россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – там произошло 26 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
Захватите с собой зонт!
23 мая вблизи поселка Любимовка Софиевской поселковой территориальной громады Криворожского района произошло ДТП.
В течение дня пострадали 2 общины Никопольщины и город Никополь.
Россияне сосредотачивают усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Украинские военные атаковали три пункта управления и один склад боеприпасов оккупантов.
19 мая оборвалась жизнь сержанта Нацгвардии из Днепропетровской области Станислава Головянко.
"Укрзализныця" вводит новый график движения поездов на летний сезон с 10 июня. Он также предусматривает появление двух новых рейсов.
Рыбак-браконьер выловил из водоема в Марганецкой общине более 80 рыб. У мужчины изъяли сетки и лодку.
Заряжайте телефоны и повербанки!
В конце 2021 года в Украине планировали снова ввести обязательный техосмотр для всех автомобилей, но из-за полномасштабного вторжения реформу отложили на послевоенное время. Но владельцы ряда транспортных средств все так же обязаны проходить техосмотр, как и раньше.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!