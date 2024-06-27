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Военный лицей в Кривом Роге впервые закончили девушки

Сегодня 12:48
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В Кривом Роге военный лицей впервые выпустил юных защитниц.

Новости Днепра про Военный лицей в Кривом Роге впервые закончили девушки

Выпускницами Криворожского лицея с усиленной военно-физической подготовкой стали 14 девушек. Кроме аттестата о полном общем среднем образовании, они получили физическую закалку и обучение, необходимые для дальнейшего поступления в учреждения высшего образования сектора безопасности и обороны.

По словам председателя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, выпускницы получили знания и навыки, которые станут им крепким фундаментом для успешной защиты государства.

В этом году Криворожский лицей с военно-физической подготовкой закончили 121 лицеист. На выпускном был вальс, ритуал прощания с флагом и слова благодарности.

“Благодарю педагогов, которые в течение лет воспитывали и готовили юношей и девушек к ответственному и почетному служению Украине. Поздравляю выпускников с этим знаменательным событием в их жизни! Желаю успехов и воплощения амбициозных замыслов! Вместе мы будем делать все возможное ради мира на украинской земле”, – написал Николай Лукашук.

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