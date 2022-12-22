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  • Военные ВСУ отбили атаки оккупантов в районе 16 населенных пунктов, — Генштаб

Военные ВСУ отбили атаки оккупантов в районе 16 населенных пунктов, — Генштаб

Сегодня 10:00
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Силы обороны Украины отразили за минувшие сутки атаки российских оккупантов в районах 16 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

Новости Днепра про Военные ВСУ отбили атаки оккупантов в районе 16 населенных пунктов, - Генштаб

На сегодняшний день, за почти 9 месяцев полномасштабной военной агрессии против Украины, РФ потеряла уже более 100 тысяч личного состава, 3 тысячи танков и около 6 тысяч других бронемашин.

«Продолжая агрессию, за прошедшие сутки, противник нанес 6 ракетных и 15 авиационных ударов, в том числе и по гражданским объектам в Запорожской области. Также враг совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня», — рассказали в военном командовании.

Военные ВСУ за прошедшие сутки отбили вражеские атаки на н.п. Новоселовское, Стельмаховка, Площанка и Червонопоповка Луганской области и Берестово, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск, Нью-Йорк, Красногоровка, Невельское и Марьинка в Донецкой области.

Ситуация на разных направлениях

  • На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

Вместе с тем, на Сиверском направлении, противник обстрелял из реактивных систем залпового огня районе Заруцкого в Сумской области.

На Слобожанском направлении танковых и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Красная Заря, Казачья Лопань, Веселое, Варваровка, Старица, Волчанск, Вильча, Черняков, Чугуновка и Амбарне Харьковской области.

  • На Купянском направлении под огненное поражение попали Новомлынск, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.
  • На Лиманском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Макеевки, Площадки, Невского, Червонопоповки и Дибровы Луганской области.
  • На Бахмутском направлении противник стрелял из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Опытное, Клещиевка, Андреевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Курдюмовка, Северное, Майорск, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении огневого воздействия подверглись Красногоровка, Веселое, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
  • На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по районам Угледара, Пречистовки, Новоукраинки и Великой Новоселки Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелов из реактивной и ствольной артиллерии, в частности, подверглись населенному пункту Красногригорьевка Днепропетровской области и Херсону.

В Генштабе подтвердили поражение в районе Горловки 17 декабря сосредоточения личного состава и техники врага — там были ликвидированы 13 военнослужащих противника, 4 из которых — офицеры. Также была уничтожена боевая машина десанта и 3 грузовика с боеприпасами. Информация о раненых уточняется.

«С целью строительства фортификационных сооружений в Белгородской области, местное российское руководство объявило о наборе добровольцев за денежное вознаграждение для обустройства окопов, траншей и установки бетонных конусов», — говорится в сводке Генштаба.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. Также военные сбили вражеский БпЛА типа «Форпост» и еще два типа «Ланцет-3».

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 3 пункта управления и 2 района сосредоточения живой силы противника.

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Новости Днепра про Военные ВСУ отбили атаки оккупантов в районе 16 населенных пунктов, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Военные ВСУ отбили атаки оккупантов в районе 16 населенных пунктов, - ГенштабРусский

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