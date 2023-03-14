Военнослужащие могут ежегодно получить средства на бытовые нужды: официальное разъяснение

Украинские военнослужащие имеют право не только на зарплату и премию, но и на денежную помощь. Средства в определенных случаях начисляют на бытовые нужды бойцов и их семей.

Об этом идет речь в сообветствующем Приказе Минобороны.

Представители силовых структур или их семьи могут получить дополнительную помощь от государства в случае смерти близкого родственника (жены, мужа, ребенка, родителей), при ранении во время выполнении боевого задания, получении инвалидности в результате травмы, связанной с защитой Родины, при попадании в плен, признании пропавшим без вести, интернировании в нейтральные страны или смерти.

Средства также выплачивают при ухудшении состояния здоровья, необходимости лечения или реабилитации, связанных с вирусным гепатитом B и C, туберкулезом, ВИЧ/СПИД, онкозаболевании, непрерывном пребыванием на лечении на протяжении 30 и более дней из-за травм и заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем, опорно-двигательного аппарата, протезированием, трансплантацией органов, а также другими болезнями, которые требуют длительного лечения.

Выплата материальной помощи осуществляется по месту службы по рапорту военнослужащего. Основание – приказ командира. Средства командиру с указанием суммы начисляют на основании приказа высшего командования. В рапорте нужно указать причину обращения и предоставить подтверждающие документы.

Указанное пособие не является обязательной выплатой, в частности при увольнении. Однако военнослужащие должны знать о праве получить такую ​​помощь один раз в год. Лицо, которое рассчитывает на средства, может перед увольнением обратиться с соответствующим рапортом к руководству.

При этом финансовая помощь решения социально-бытовых проблем военнослужащим, приказы об увольнении которых подписали прошлом году, но не исключили из списков воинской части, не будут предоставляться в текущем году.

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