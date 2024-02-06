Военного из Кривого Рога обвиняют в торговле трофейным оружием: детали

Об этом сообщили в специализированной прокуратуре в области обороны Восточного региона.
В Кривом Роге стражи порядка разоблачили военного, который якобы торговал оружием. Мужчина собирал трофейное стрелковое оружие и боеприпасы. Однако не только для коллекции, но и для продажи.
Правоохранители провели контрольную закупку, чтобы разоблачить подозреваемого. По версии следствия, военнослужащий пытался продать трофейный АК и боевые патроны за 45 тысяч гривен. Оружие он вроде бы находил в зоне проведения боевых действий.
«Бизнес» по незаконному хранению и сбыту оружия будет стоить ему потенциально до семи лет за решеткой. Пока он находится под стражей, но может выйти под залог в 242 тысячи 240 гривен.
Теперь действия подозреваемого будут оцениваться судом.
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