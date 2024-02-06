Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Военного из Кривого Рога обвиняют в торговле трофейным оружием: детали

Сегодня 15:45
просмотров

В Кривом Роге разоблачили военного, торговавшего трофейным оружием.

Новости Днепра про Военного из Кривого Рога обвиняют в торговле трофейным оружием: детали

Об этом сообщили в специализированной прокуратуре в области обороны Восточного региона.

В Кривом Роге стражи порядка разоблачили военного, который якобы торговал оружием. Мужчина собирал трофейное стрелковое оружие и боеприпасы. Однако не только для коллекции, но и для продажи.

Правоохранители провели контрольную закупку, чтобы разоблачить подозреваемого. По версии следствия, военнослужащий пытался продать трофейный АК и боевые патроны за 45 тысяч гривен. Оружие он вроде бы находил в зоне проведения боевых действий.

«Бизнес» по незаконному хранению и сбыту оружия будет стоить ему потенциально до семи лет за решеткой. Пока он находится под стражей, но может выйти под залог в 242 тысячи 240 гривен.

Теперь действия подозреваемого будут оцениваться судом.

Новости Днепра про Военного из Кривого Рога обвиняют в торговле трофейным оружием: детали

Читайте также:

Новости Днепра про Военного из Кривого Рога обвиняют в торговле трофейным оружием: деталиУкраїнська Новости Днепра про Военного из Кривого Рога обвиняют в торговле трофейным оружием: деталиРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Летела на Днепр: в Днепровском районе сбили вражескую ракету
Новости Днепра
Сегодня 16:57
Летела на Днепр: в Днепровском районе сбили вражескую ракету

Спасибо нашим защитникам!

В Кривом Роге 14-летний парень умер после визита к стоматологу: что говорят в полиции и больнице
Новости Днепра
Вчера 15:30
В Кривом Роге 14-летний парень умер после визита к стоматологу: что говорят в полиции и больнице

В Кривом Роге произошла трагедия – 14-летний парень умер после…

В Каменском среди бела дня избили волонтера: что говорят в полиции
Новости Днепра
Вчера 11:43
В Каменском среди бела дня избили волонтера: что говорят в полиции

Пострадавшего с травмами госпитализировали в больницу.

В Кривом Роге жители общежитий перекрыли дороги, потому что им отключили электричество: подробности
Новости Днепра
30.01.2024 19:04
В Кривом Роге жители общежитий перекрыли дороги, потому что им отключили электричество: подробности

В Кривом Роге люди перекрыли дороги, потому что им отрезали…

Последние новости

В скольких школах Днепра появились офицеры безопасности и как к этому относятся родители
В скольких школах Днепра появились офицеры безопасности и как к этому относятся родители

С конца января в 20 школах Днепра работают офицеры безопасности.

Сегодня 18:13
4
просмотров
В Днепре главу финслужбы воинской части подозревают в растрате 190 тысяч грн
В Днепре главу финслужбы воинской части подозревают в растрате 190 тысяч грн

Подполковник из Днепра растратил около 200 тысяч бюджетных средств.

Сегодня 17:48
2
просмотров
В каких случаях жителям Днепра нужна экстренная вакцинация: перечень инфекций
В каких случаях жителям Днепра нужна экстренная вакцинация: перечень инфекций

Экстренная вакцинация бывает необходима как детям, так и взрослым. Она поможет защититься от возможных инфекций, но делают ее только по рекомендации врача.

Сегодня 17:29
3
просмотров
Отрезал кухонным ножом пол ступни: на Днепропетровщине мужчина сам себя «прооперировал»
Отрезал кухонным ножом пол ступни: на Днепропетровщине мужчина сам себя «прооперировал»

Житель Магдалиновской ТГ пытался самостоятельно ампутировать отмороженную ступню.

Сегодня 17:04
3
просмотров
Летела на Днепр: в Днепровском районе сбили вражескую ракету
Летела на Днепр: в Днепровском районе сбили вражескую ракету

Спасибо нашим защитникам!

Сегодня 16:57
7
просмотров
На косе на Победе нашли странные вещи: от бойлера до канистры с бензином (ФОТО)
На косе на Победе нашли странные вещи: от бойлера до канистры с бензином (ФОТО)

Коса на Победе – место, где любят гулять днепряне.

Сегодня 16:33
5
просмотров
Как выглядит жилой дом почти в центре Днепра, где когда-то была синагога (ФОТО)
Как выглядит жилой дом почти в центре Днепра, где когда-то была синагога (ФОТО)

В Днепре сохранилось несколько старинных синагог. Большинство из них, построенные более века назад были отреставрированы и там проводятся службы. Но также в Днепре есть ряд молельных домов, где ничего не проводятся, а залы и классы превращены в комнаты в квартирах.

Сегодня 15:29
4
просмотров
В Днепре несовершеннолетняя девушка и ее мать ограбили бабушку: детали от полиции
В Днепре несовершеннолетняя девушка и ее мать ограбили бабушку: детали от полиции

Вчера, 5 февраля, в полицию обратилась 87-летняя бабушка.

Сегодня 14:56
4
просмотров
Житель Днепропетровщины спустя два года встретил сбежавшую в первый день войны собаку-поводыря.
Житель Днепропетровщины спустя два года встретил сбежавшую в первый день войны собаку-поводыря.

Собака-поводырь вернулась к своему хозяину через два года.

Сегодня 14:49
2
просмотров
Россияне ударили дроном-камикадзе по городу на Днепропетровщине: есть раненые
Россияне ударили дроном-камикадзе по городу на Днепропетровщине: есть раненые

Враг продолжает терроризировать Днепропетровскую область.

Сегодня 14:14
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх