Военного, ехавшего в интерсити из Днепра, выгнали в тамбур, потому что тот «плохо пах»

Историю военного рассказала на своей странице в Instagram основательница благотворительного фонда «Страна непокоренных» Любовь Олиградская, к которой обратились родственники пострадавшего.
Неприятный инцидент произошел 11 ноября в вагоне поезда интерсити, следовавшего из Днепра в Киев. Военный ехал к родным в Киев. Мужчина долгое время служил на Донетчине и вот получил отпуск.
По словам дочери военнослужащего, проводнику на него пожаловались два человека, сидевшие рядом в Интерсити из Днепра. Из-за жалоб пассажиров проводница попросила его выйти в тамбур и спать там. В результате военный все семь часов поездки стоял.
Инцидент быстро получил огласку в соцсетях и на него отреагировали в «Укрзализныце».
На официальной странице компании заявили, что разобрались в ситуации. В Укрзализныце отметили, что пассажиры выставили военного в тамбур.
Возвращавшегося домой военного пассажиры обвинили в «плохом запахе» и выставили в тамбур вагона. Наши стюарды недостаточно четко среагировали на ситуацию и не заметили конфликта, позволив защитнику провести остальные поездки в тамбуре, — отметили в «Укрзализныце».
По словам родственников, военному в качестве прощения предложили компенсировать билет на поезд и приобрести еще один.
Однако такой ответ Укрзализныци не удовлетворил украинцев, поэтому те требуют увольнения проводницы.
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