Военного, ехавшего в интерсити из Днепра, выгнали в тамбур, потому что тот «плохо пах»

Военный был вынужден ехать стоя семь часов, потому что его выгнали в тамбур, из-за того, что тот "плохо пах".

Историю военного рассказала на своей странице в Instagram основательница благотворительного фонда «Страна непокоренных» Любовь Олиградская, к которой обратились родственники пострадавшего.

Неприятный инцидент произошел 11 ноября в вагоне поезда интерсити, следовавшего из Днепра в Киев. Военный ехал к родным в Киев. Мужчина долгое время служил на Донетчине и вот получил отпуск.

По словам дочери военнослужащего, проводнику на него пожаловались два человека, сидевшие рядом в Интерсити из Днепра. Из-за жалоб пассажиров проводница попросила его выйти в тамбур и спать там. В результате военный все семь часов поездки стоял.

Инцидент быстро получил огласку в соцсетях и на него отреагировали в «Укрзализныце».

На официальной странице компании заявили, что разобрались в ситуации. В Укрзализныце отметили, что пассажиры выставили военного в тамбур.

Возвращавшегося домой военного пассажиры обвинили в «плохом запахе» и выставили в тамбур вагона. Наши стюарды недостаточно четко среагировали на ситуацию и не заметили конфликта, позволив защитнику провести остальные поездки в тамбуре, — отметили в «Укрзализныце».

По словам родственников, военному в качестве прощения предложили компенсировать билет на поезд и приобрести еще один.

Однако такой ответ Укрзализныци не удовлетворил украинцев, поэтому те требуют увольнения проводницы.

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