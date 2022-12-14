Военное творчество: в Днепре из снега слепили крылатую ракету (ФОТО)

Если в прошлом году из снега лепили бюстики Сталина, то этой зимой на улицах города можно встретить новое военное творчество. Днепровские снеговики надели каски и форму ВСУ и взяли в руки оружие.
Кроме этого, в одном из дворов была замечена ледяная крылатая ракета. Фото фигуры из снега опубликовали в телеграмм-канале Х.Днепр.
Будем бомбить Москву, — подписали фото авторы сообщения.
Конечно, не обошлось и без привычных снеговиков.
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Яна Юхименко
Автор:
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