Военное творчество: в Днепре из снега слепили крылатую ракету (ФОТО)

В Днепре заметили необычные снежные фигуры.

Если в прошлом году из снега лепили бюстики Сталина, то этой зимой на улицах города можно встретить новое военное творчество. Днепровские снеговики надели каски и форму ВСУ и взяли в руки оружие.

Кроме этого, в одном из дворов была замечена ледяная крылатая ракета. Фото фигуры из снега опубликовали в телеграмм-канале Х.Днепр.

Будем бомбить Москву, — подписали фото авторы сообщения.

Конечно, не обошлось и без привычных снеговиков.

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