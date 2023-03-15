Водителя достали из искареженного авто: на Днепропетровщине легковушка столкнулась с грузовиком

Чтобы предотвратить возгорание, огнеборцы отсоединили клеммы от аккумулятора и смыли остатки разлитого горюче-смазочного вещества с проезжей части.

В тяжелом состоянии с многочисленными травмами спасенного водителя направили в лечебное учреждение.

Используя аварийно-спасательное оборудование, чрезвычайники освободили пострадавшего мужчину, 1965 года рождения, из изуродованного автомобиля.

По прибытию по указанному адресу спасатели установили, что произошло столкновение легкового автомобиля Opel Omega с грузовиком Renault Magnum.

14-го марта, в 21:51, на улице Харьковской города Павлоград, произошло ДТП.

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