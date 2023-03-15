Водителя достали из искареженного авто: на Днепропетровщине легковушка столкнулась с грузовиком

По прибытию по указанному адресу спасатели установили, что произошло столкновение легкового автомобиля Opel Omega с грузовиком Renault Magnum.
Водителя легковушки зажало конструкциями поврежденного автомобиля.
Используя аварийно-спасательное оборудование, чрезвычайники освободили пострадавшего мужчину, 1965 года рождения, из изуродованного автомобиля.
В тяжелом состоянии с многочисленными травмами спасенного водителя направили в лечебное учреждение.
Чтобы предотвратить возгорание, огнеборцы отсоединили клеммы от аккумулятора и смыли остатки разлитого горюче-смазочного вещества с проезжей части.
Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.
Читайте також:
Автор:
Украинские военные по состоянию на утро среды, 15 марта, ликвидировали…
Частная энергетическая компания ЦЭК с 08:00 до 17:00 будет проводить…
Сегодня, 15 марта, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме…
В Украине могут запретить временное задержание транспортных средств инспекторами по…
Украинские военные по состоянию на утро среды, 15 марта, ликвидировали за сутки 980 российских оккупантов, таким образом общее число потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составило уже 161520 солдат. Также ВСУ уничтожили 8 танков, 10 ББМ, 7 РСЗО и…
Частная энергетическая компания ЦЭК с 08:00 до 17:00 будет проводить плановые работы.
Сегодня, 15 марта, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
В Украине могут запретить временное задержание транспортных средств инспекторами по парковке во время правового режима военного или чрезвычайного положения.
В Донецкой области в бою погиб старший солдат Кузьмин Александр Васильевич из Каменского.
На улице настоящая весна!
У Португальському місті Лейрія відбувся Кубок Європи з метань.
Враг целый день атаковал Никопольский район тяжелой артиллерией и БПЛА.
В Бахмуте (Донецкая область) продолжаются позиционные бои, а украинские защитники нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава РФ.
Поселок Игрень в Днепре временно остался без воды вечером 14 марта.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!