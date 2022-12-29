Водителей Днепра приглашают на «Новогодний автопробег-2023»

«Каждый участник может внести благотворительный взнос. Размер определяет сам. Если будет взнос от 50 грн., Вы получите фирменный сувенир от нас, а все заработанные деньги пойдут на наши проекты, которые помогают приблизить нашу Победу», — отметил Михаил.

Время: сбор в 19:00, старт в 20:00;

Об этом сообщает в Facebook Михаил Тонконогий.

В пятницу, 30 декабря, в Днепре пройдет мероприятие для автомобилистов. Он получил название «Новогодний автопробег-2023». Водителей и представителей автомобильных клубов призывают присоединяться.

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