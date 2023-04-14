Водитель не справился с управлением: в Кривом Роге автомобиль врезался в мост

Там водитель не справился с управлением и врезался в опору моста.
Об этом сообщает издание «Свои».
Предварительно известно, что автомобиль двигался из Дружбы в направлении кольца Соборности. Машину занесло и она врезалась в опору моста.
На место ДТП прибыли правоохранители и медики. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали.
Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре очередное ДТП с «перевертышем»: водитель с места происшествия сбежал.
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