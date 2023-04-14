Водитель не справился с управлением: в Кривом Роге автомобиль врезался в мост

Вчера вечером, 13 апреля, в Кривом Роге на улице Кокчетавской произошла авария.

Там водитель не справился с управлением и врезался в опору моста.

Об этом сообщает издание «Свои».

Предварительно известно, что автомобиль двигался из Дружбы в направлении кольца Соборности. Машину занесло и она врезалась в опору моста.

На место ДТП прибыли правоохранители и медики. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре очередное ДТП с «перевертышем»: водитель с места происшествия сбежал.

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