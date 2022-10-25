Водитель был внутри: в Днепре на Слобожанском проспекте загорелась маршрутка

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Как отметили спасатели, 25 октября в семь утра к ним поступило сообщение, что на Слобожанском проспекте загорелся пассажирский автобус.
Приехав на вызов, чрезвычайники увидели маршрутку, охваченную огнем. Оказалось, что при движении загорелась приборная панель.
В салоне маршрутки был только водитель, к счастью, он не пострадал. Пожарные быстро потушили огонь.
Огнем повреждена панель приборов, лобовое стекло и внутренняя отделка салона маршрутного автобуса на площади 2 кв. м.
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