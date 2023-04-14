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Воды не будет: несколько улиц Днепра останутся сегодня вечером без водоснабжения

Сегодня 19:15
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В Днепре из-за аварийных работ вечером 14 апреля на нескольких улицах отсутствует водоснабжение.

Новости Днепра про Воды не будет: несколько улиц Днепра останутся сегодня вечером без водоснабжения

Из-за аварийных работ на улице Немировича-Данченко, 44, нет воды по таким адресам: 

  • Немировича-Данченко;
  • 20 лет Победы;
  • Агнии Барто.

Водоснабжение возобновят до конца дня.

По состоянию на 18:00 все повышающие насосные станции и насосно-фильтровальные станции в Днепре работают стабильно. Отключения электроэнергии на этих объектах отсутствуют. Аварийные ситуации тоже не зафиксированы.

Бригады коммунальных предприятий города при необходимости готовы оперативно приступить к ликвидации аварийных ситуаций, а также к работам по заявкам горожан на очистку канализационных сетей и ликвидации повреждений на сетях водоснабжения.

В случае возникновения каких-либо проблемных ситуаций коммунальщики сразу их ликвидируют. Этот вопрос городские власти держат на контроле, чтобы днепряне в полном объеме были обеспечены надлежащими коммунальными услугами.

Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или другими услугами, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12
  • (095) 732-12-12
  • (096) 732-12-12
  • (073) 732-12-12

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