Воды не будет: несколько улиц Днепра останутся сегодня вечером без водоснабжения

В Днепре из-за аварийных работ вечером 14 апреля на нескольких улицах отсутствует водоснабжение.

Из-за аварийных работ на улице Немировича-Данченко, 44, нет воды по таким адресам:

Немировича-Данченко;

20 лет Победы;

Агнии Барто.

Водоснабжение возобновят до конца дня.

По состоянию на 18:00 все повышающие насосные станции и насосно-фильтровальные станции в Днепре работают стабильно. Отключения электроэнергии на этих объектах отсутствуют. Аварийные ситуации тоже не зафиксированы.

Бригады коммунальных предприятий города при необходимости готовы оперативно приступить к ликвидации аварийных ситуаций, а также к работам по заявкам горожан на очистку канализационных сетей и ликвидации повреждений на сетях водоснабжения.

В случае возникновения каких-либо проблемных ситуаций коммунальщики сразу их ликвидируют. Этот вопрос городские власти держат на контроле, чтобы днепряне в полном объеме были обеспечены надлежащими коммунальными услугами.

Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или другими услугами, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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