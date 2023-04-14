Воды не будет: несколько улиц Днепра останутся сегодня вечером без водоснабжения

Из-за аварийных работ на улице Немировича-Данченко, 44, нет воды по таким адресам:
Водоснабжение возобновят до конца дня.
По состоянию на 18:00 все повышающие насосные станции и насосно-фильтровальные станции в Днепре работают стабильно. Отключения электроэнергии на этих объектах отсутствуют. Аварийные ситуации тоже не зафиксированы.
Бригады коммунальных предприятий города при необходимости готовы оперативно приступить к ликвидации аварийных ситуаций, а также к работам по заявкам горожан на очистку канализационных сетей и ликвидации повреждений на сетях водоснабжения.
В случае возникновения каких-либо проблемных ситуаций коммунальщики сразу их ликвидируют. Этот вопрос городские власти держат на контроле, чтобы днепряне в полном объеме были обеспечены надлежащими коммунальными услугами.
Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или другими услугами, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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