Вода из колонок в Днепре: безопасна ли она

В Днепре взяли пробы воды из колонок, чтобы проверить, пригодна ли она для питья или более для технических нужд. Эксперимент проводил представитель «Днепропроводканала» Ян Майдан.
Для этого воду набрали в двух точках города из колонок: на бульваре Рубиновой, 8 и по улице Юрия Кондратюка, 26. Анализ проводился в независимой лаборатории кафедры экологии и защиты окружающей среды НТУ «Днепровская политехника».
Проверяли органолептические, физико-химические свойства и посмотрели реакцию. Можно заключить, что вода пригодна только для технического пользования, отметил доцент кафедры экологии «Днепровская политехника» Юрий Бучавый.
Специалисты призывают людей использовать эту воду только для технических нужд. Употреблять данную воду для питья или приготовления пищи не желательно.
В Днепре для бесперебойного доступа к воде при экстренных ситуациях обустроили 97 колонок на правом и левом берегах, а также 86 бочек на правобережье города.
Напомним, где жители Днепра могут набрать техническую воду — карта уличных колонок
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