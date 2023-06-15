Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Вода и свет: какая ситуация в Днепре вечером 15 июня

Сегодня 20:30
просмотров

Сегодня все аварийные и аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения и водоотвода завершены.

 

Новости Днепра про Вода и свет: какая ситуация в Днепре вечером 15 июня

В частности, коммунальщики работали по следующим адресам:
 
ул. Надъярная, ул. Городской лес, ул. Кулагина, ул. Новоселовская, переулок Противонаклонный – 1, ул. Политехническая ул. Полетаева, ул. Бериславская, ул. Закарпатская ул. Ужгородская, ул. Никопольская, ул. Шебелинская, ул. Леси Украинки, 65-75.
 
Также с водоснабжением жители ул. Исполкомовская, 29 и просп. Петра Калнышевского, 36. В этих домах отключали воду по просьбе обслуживающей компании КОД, которая проводила работы на внутридомовых сетях.
 
Из-за аварийно-восстановительных работ по ул. Янтарная, 40 по просьбе КП «Днепропроводоканал» сегодня после обеда был остановлен теплораспределительный пункт (ТРП) по ул. Янтарный.
 
С 17:20 ТРП в работе, восстановлено водоснабжение на улицах: Янтарная, 32-44 и Универсальная, 27, 29.
 
Без отключения водоснабжения сегодня коммунальщики работали по очистке засоров на сетях водоотведения и устранению повреждений на сетях водоснабжения. Всего в работе было более трех десятков объектов.
 
В связи с проведением ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК завтра, 16 июня с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
 
ул. Аэропорт: 113;
ул. Новокрымская: 8;
просп. О. Поля: 129, 129Б, 135А, 137, 137А.
 
Напоминаем, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
  • (056) 732-12-12 
  • (095) 732-12-12 
  • (096) 732-12-12 
  • (073) 732-12-12

Читайте также:

Новости Днепра про Вода и свет: какая ситуация в Днепре вечером 15 июняУкраїнська Новости Днепра про Вода и свет: какая ситуация в Днепре вечером 15 июняРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Удар россиян по Кривому Рогу: количество жертв возросло
    Новости Днепра
    Сегодня 19:45
    Удар россиян по Кривому Рогу: количество жертв возросло

    В результате российского ракетного удара по Кривому Рогу, который произошел…

    Бросали в офис коктейль Молотова: в Днепре задержали мужчин
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    Бросали в офис коктейль Молотова: в Днепре задержали мужчин

    Сотрудники криминальной полиции Днепровского районного управления полиции совместно со следователями…

    В Днепре пьяная женщина напала на фельдшеров скорой: душила и поцарапала шею
    Новости Днепра
    Сегодня 17:30
    В Днепре пьяная женщина напала на фельдшеров скорой: душила и поцарапала шею

    Вчера, 14 июня, в Днепре в одном из парков произошла…

    Дороже отбивных: сколько стоит сало в магазинах и на рынках Днепра
    Новости Днепра
    Сегодня 17:11
    Дороже отбивных: сколько стоит сало в магазинах и на рынках Днепра

    Осенью 2022 года сало в Днепре можно было купить по…

    Последние новости

    Удар россиян по Кривому Рогу: количество жертв возросло
    Удар россиян по Кривому Рогу: количество жертв возросло

    В результате российского ракетного удара по Кривому Рогу, который произошел 13 июня, погибли 13 человек.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    В течение суток враг нанес 5 ракетных ударов: ситуация на фронте
    В течение суток враг нанес 5 ракетных ударов: ситуация на фронте

    Россияне сосредоточились на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. А украинские военные атаковали вражеский зенитно-ракетный комплекс С-300.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    Бросали в офис коктейль Молотова: в Днепре задержали мужчин
    Бросали в офис коктейль Молотова: в Днепре задержали мужчин

    Сотрудники криминальной полиции Днепровского районного управления полиции совместно со следователями отделения полиции №5 города Днепра и управления криминального анализа установили, что к преступлению причастны двое жителей Павлограда 37 и 46 лет.

    Сегодня 18:45
    2
    просмотров
    Берегите себя: жителей Днепра предупреждают об опасном метеорологическом явлении
    Берегите себя: жителей Днепра предупреждают об опасном метеорологическом явлении

    Берегите себя!

    Сегодня 18:40
    0
    просмотров
    В ресторане Днепра якобы нашли помидор с наклейкой в салате: в заведении говорят, что это инсинуация
    В ресторане Днепра якобы нашли помидор с наклейкой в салате: в заведении говорят, что это инсинуация

    В Confetti отреагировали на инцидент с наклейкой, найденной в салате.

    Сегодня 17:38
    просмотров
    В Днепре пьяная женщина напала на фельдшеров скорой: душила и поцарапала шею
    В Днепре пьяная женщина напала на фельдшеров скорой: душила и поцарапала шею

    Вчера, 14 июня, в Днепре в одном из парков произошла крайне неприятная ситуация.

    Сегодня 17:30
    1
    просмотров
    Дороже отбивных: сколько стоит сало в магазинах и на рынках Днепра
    Дороже отбивных: сколько стоит сало в магазинах и на рынках Днепра

    Осенью 2022 года сало в Днепре можно было купить по цене минимум 300 грн за кило. Сегодня ситуация на рынке изменилась.

    Сегодня 17:11
    просмотров
    В Одессе море позеленело и зацвело потенциально токсичными цианобактериями
    В Одессе море позеленело и зацвело потенциально токсичными цианобактериями

    Черное море в районе Одессы продолжает страдать от последствий подрыва плотины Каховской ГЭС.

    Сегодня 16:59
    1
    просмотров
    Жителям Днепропетровщины запретили ходить на берег Каховского водохранилища: что известно
    Жителям Днепропетровщины запретили ходить на берег Каховского водохранилища: что известно

    Жителям Днепропетровской области запретили посещать береговую линию Каховского водохранилища.

    Сегодня 15:55
    0
    просмотров
    Кусочек Марса на Днепропетровщине: где можно найти инопланетные пейзажи
    Кусочек Марса на Днепропетровщине: где можно найти инопланетные пейзажи

    Днепропетровщина удивляет.

    Сегодня 15:49
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх