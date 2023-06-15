Вода и свет: какая ситуация в Днепре вечером 15 июня

Сегодня все аварийные и аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения и водоотвода завершены.

В частности, коммунальщики работали по следующим адресам:

ул. Надъярная, ул. Городской лес, ул. Кулагина, ул. Новоселовская, переулок Противонаклонный – 1, ул. Политехническая ул. Полетаева, ул. Бериславская, ул. Закарпатская ул. Ужгородская, ул. Никопольская, ул. Шебелинская, ул. Леси Украинки, 65-75. Также с водоснабжением жители ул. Исполкомовская, 29 и просп. Петра Калнышевского, 36. В этих домах отключали воду по просьбе обслуживающей компании КОД, которая проводила работы на внутридомовых сетях.

Из-за аварийно-восстановительных работ по ул. Янтарная, 40 по просьбе КП «Днепропроводоканал» сегодня после обеда был остановлен теплораспределительный пункт (ТРП) по ул. Янтарный.

С 17:20 ТРП в работе, восстановлено водоснабжение на улицах: Янтарная, 32-44 и Универсальная, 27, 29.

Без отключения водоснабжения сегодня коммунальщики работали по очистке засоров на сетях водоотведения и устранению повреждений на сетях водоснабжения. Всего в работе было более трех десятков объектов.

В связи с проведением ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК завтра, 16 июня с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Аэропорт: 113;

ул. Новокрымская: 8;

просп. О. Поля: 129, 129Б, 135А, 137, 137А.

Напоминаем, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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