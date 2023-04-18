Вода уже на пешеходных дорожках: в Днепре начинает топить Сичеславскую Набережную (ВИДЕО)

В Днепре река активно заливает Сичеславскую Набережную.

В Днепре вода продолжает активно затапливать прибрежные территории. Река начала разливаться на пешеходную часть Сичеславской Набережной.

В частности, вблизи одного из кафе на набережной вода дошла до лестницы. Видео-доказательства публикуют горожане в соцсетях. Пока ситуация под контролем, но подтопления будут продолжаться еще как минимум несколько дней.

Ранее на Сичеславской Набережной подтопило храм, а также ночной клуб «Рио», который днепряне уже окрестили «подводным».

Напомним, ранее мы публиковали фото и видео последствий подтоплений в Днепре. А также рассказывали, ухудшилось ли качество воды в кранах. Кроме этого, на Набережной Победы появилось двое новых белых лебедей.

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