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  • Вода отошла на сотни метров: на Днепропетровщине исчезает огромное водохранилище

Вода отошла на сотни метров: на Днепропетровщине исчезает огромное водохранилище

Сегодня 14:33
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В Днепропетровской области исчезает Макортовское водохранилище.

Новости Днепра про Вода отошла на сотни метров: на Днепропетровщине исчезает огромное водохранилище

Воду из Макортовского водохранилища используют для нужд Кривого Рога. Именно поэтому водоем мелеет.

Об этом сообщает «Свои Кривой Рог», где опубликовали видео с катастрофическими для Макортовского водохранилища последствиями. На нем видно, что вода отошла на несколько сотен метров от берега.

В издании отметили, что для того, чтобы обеспечить Кривой Рог нормальным водоснабжением, нужно брать воду из Кременчугского водохранилища. Ранее там сообщали, что участок, откуда должна поступать вода, до сих пор не построен.

В комментариях под видео жители Кривого Рога отмечают, что небрежное и бесконтрольное использование воды, взятой из Макортовского водохранилища, может привести к экологической катастрофе.

“Это ужас. Небрежное и бесконтрольное использование стратегических запасов питьевой воды нашего города, которую берут в огромных объемах из водохранилища и которая не попадает к потребителям, а заливает улицы и дороги города может привести к экологической катастрофе — потере водохранилища. В нынешних климатических условиях, при отсутствии осадков в течение года, сколько лет потребуется, чтобы восстановилось водохранилище. Именно. Без людей. Мы уже не умеем творить, а только разрушаем”, — написал житель Кривого Рога.

Новости Днепра про Вода отошла на сотни метров: на Днепропетровщине исчезает огромное водохранилище

Макортовское водохранилище расположено в долине реки Саксагань, ее верхнем течении, возле Кривого Рога. Площадь водохранилища достигает более 13,3 км², а максимальная глубина — 32,5 м. Оно создано в 1958 году.

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