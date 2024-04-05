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  • «Вода может смыть дом»: в Днепре разгорелись соседские войны из-за пруда, который выкопали на огороде

«Вода может смыть дом»: в Днепре разгорелись соседские войны из-за пруда, который выкопали на огороде

Сегодня 21:15
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Днепряне ссорятся с соседом из-за пруда на огороде.

Новости Днепра про

В балке на улице Призаводской в Шевченковском районе один из жителей выкопал пруд, где разводит рыбу. Это не нравится соседям, которые утверждают, что из-за водоема они потеряли покой, говорится в сюжете «Днепр TV».

Наталья, которая живет рядом со прудом, говорит, что из-за водоема у нее появились щели в доме. Женщина опасается, что вода пойдет дальше и смоет ее огород. Кроме этого, сосед обрезал ветки ореха, свисавшие над изгородью.

Ему они мешают, мешают. Мы не можем найти язык, – сказала она.

Владелица пруда Светлана говорит, что болото на этом участке было всегда, а пруд вырыли, чтобы разводить для себя рыбу. Она говорит, что рядом есть проточный источник, который до этого никому не мешал, поэтому водоем не должен волновать соседей.

Светлана утверждает, что с соседями пытались помириться, но те не хотят диалога, а еще и сбрасывают канализацию в их пруд.

Хотели возвести каркас, хотели сделать ограждение и укрепить берег, но нам не разрешили сделать ограждение. Их канализация течет в нашу воду, – отметила Светлана.

Специалисты органов контроля говорят, что обратились в архитектурную стройинспекцию, чтобы те исследовали эту ситуацию.

На самом деле есть строительные нормы, по которым можно строить частные рекреационные зоны у себя на земельных участках, но это должно происходить по правилам. Адвокаты советуют людям провести экспертизу, а потом обращаться в суд, потому что ссорами эту проблему решить не удастся.

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