«Вода может смыть дом»: в Днепре разгорелись соседские войны из-за пруда, который выкопали на огороде

В балке на улице Призаводской в Шевченковском районе один из жителей выкопал пруд, где разводит рыбу. Это не нравится соседям, которые утверждают, что из-за водоема они потеряли покой, говорится в сюжете «Днепр TV».
Наталья, которая живет рядом со прудом, говорит, что из-за водоема у нее появились щели в доме. Женщина опасается, что вода пойдет дальше и смоет ее огород. Кроме этого, сосед обрезал ветки ореха, свисавшие над изгородью.
Ему они мешают, мешают. Мы не можем найти язык, – сказала она.
Владелица пруда Светлана говорит, что болото на этом участке было всегда, а пруд вырыли, чтобы разводить для себя рыбу. Она говорит, что рядом есть проточный источник, который до этого никому не мешал, поэтому водоем не должен волновать соседей.
Светлана утверждает, что с соседями пытались помириться, но те не хотят диалога, а еще и сбрасывают канализацию в их пруд.
Хотели возвести каркас, хотели сделать ограждение и укрепить берег, но нам не разрешили сделать ограждение. Их канализация течет в нашу воду, – отметила Светлана.
Специалисты органов контроля говорят, что обратились в архитектурную стройинспекцию, чтобы те исследовали эту ситуацию.
На самом деле есть строительные нормы, по которым можно строить частные рекреационные зоны у себя на земельных участках, но это должно происходить по правилам. Адвокаты советуют людям провести экспертизу, а потом обращаться в суд, потому что ссорами эту проблему решить не удастся.
Читайте также:
Автор:
ПриватБанк пойдет на техническую паузу.
В Днепре снова действуют экстренные отключения света.
В окрестностях Днепра загорелся масштабный пожар.
Жителей Днепра, которые находят ценные "сокровища" на огородах, просят приносить…
В Киеве трое детей пострадали от употребления сладостей с наркотическими веществами.
ПриватБанк пойдет на техническую паузу.
25-летние мужчины должны пойти в ТЦК.
В Днепре снова действуют экстренные отключения света.
В окрестностях Днепра загорелся масштабный пожар.
Жителей Днепра, которые находят ценные "сокровища" на огородах, просят приносить их местным краеведам.
При оплате коммунальных услуг жители Днепра могут оформить субсидию или льготу. И первое и второе дает возможность существенно экономить на коммуналке, но вместе с тем это разные формы помощи.
В Кривом Роге водитель, который спровоцировал ДТП, напал на дедушку и препятствовал работе журналиста.
В Днепре парень избил прохожего на улице.
Мобилизация может стать "мягче".
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!