Во вторник в Днепре электротранспорт не будет работать

Когда у энергетиков есть выбор: работа 5-7 маршрутов электротранспорта или несколько районов города со светом, они выбирают районы со светом. Поэтому у большинства из нас есть вопросы к работе электротранспорта, но есть электричество. Я лично тоже считаю это правильным выбором. Поэтому пока так, – отметил Иван Васючков, главный специалист департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета.

Об изменениях будет сообщено дополнительно.

Это связано с проблемами энергоснабжения.

Об этом сообщает департамент транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета.

Завтра, 29 ноября, в Днепре не будет работать электротранспорт.

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