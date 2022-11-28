Во вторник в Днепре электротранспорт не будет работать

Завтра, 29 ноября, в Днепре не будет работать электротранспорт.
Об этом сообщает департамент транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета.
Это связано с проблемами энергоснабжения.
Об изменениях будет сообщено дополнительно.
Когда у энергетиков есть выбор: работа 5-7 маршрутов электротранспорта или несколько районов города со светом, они выбирают районы со светом. Поэтому у большинства из нас есть вопросы к работе электротранспорта, но есть электричество. Я лично тоже считаю это правильным выбором. Поэтому пока так, – отметил Иван Васючков, главный специалист департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета.
Напомним, ранее мы писали, что из-за отключения света в Днепре приостановили работу большинство трамваев и троллейбусов: подробности.
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