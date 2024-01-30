Во вторник на Днепропетровщине весь день будут слышны взрывы: что произошло

Сегодня, 30 января, в Кривом Роге весь день будут слышны взрывы – с 10:00 до 17:00 промышленно-производственное предприятие будет проводить плановые испытательные взрывные работы (Терновский район).
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
Работы выполняются в соответствии с утвержденными методиками и инструкциями, причин для беспокойства нет, – отметил он.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области российский БпЛА попал в гражданскую инфраструктуру: возник пожар.
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