Во вторник на Днепропетровщине весь день будут слышны взрывы: что произошло

Без паники!

Сегодня, 30 января, в Кривом Роге весь день будут слышны взрывы – с 10:00 до 17:00 промышленно-производственное предприятие будет проводить плановые испытательные взрывные работы (Терновский район).

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Работы выполняются в соответствии с утвержденными методиками и инструкциями, причин для беспокойства нет, – отметил он.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области российский БпЛА попал в гражданскую инфраструктуру: возник пожар.

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