Во время воздушной тревоги в Кривом Роге было громко: упали обломки ракеты

Сегодня, 30 ноября, во время воздушной тревоги в Кривом Роге слышали взрыв.
Как сообщил позже Александр Вилкул, глава Рады обороны города, произошло падение обломков ракеты. К счастью, никто не пострадал. Но, по предварительной информации, поврежден фасад частного дома.
О взрыве во время воздушной тревоги. Произошло падение обломков ракеты. Пострадавших нет. Предварительно, поврежден фасад частного дома, — написал он.
Напомним, ранее мы писали, что жителей одного из городов Днепропетровщины предупредили о взрыве: тревоги – не игнорируйте.
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