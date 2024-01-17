Во время тревоги жители Днепра слышали мощный взрыв: официальный комментарий

Спасибо нашим защитникам!

Сегодня, 17 января, во время тревоги, которая длилась с 17:04 до 17:29, жители Днепра слышали взрыв.

В Воздушных силах писали, что на город летела ракета.

Позже в ПВК “Схід” сообщили, что в Днепровском районе была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

В Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушного командования «Схід» уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59, — сообщили военные.

Тревоги – не игнорируйте!

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