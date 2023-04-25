Во время пожара в Кривом Роге погибла женщина: что известно

Вчера, 24 апреля, вечером спасатели Кривого Рога потушили пожар в одноэтажном жилом доме.

Возгорание жилья произошло в Центрально-Городском районе.

Два дежурных отделения выехали на место происшествия. Огонь охватил здание на площади 15 м2. Пожар уничтожил вещи хозяев домовладения.

В ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области сообщили, что во время тушения пожара в доме нашли тело женщины. Она не выжила.

На локализацию возгорания чрезвычайники потратили 11 минут, на полную ликвидацию еще 23 минуты. Происшествие ликвидировали 14 пожарных.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: