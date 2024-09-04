Во Львове из-под завалов извлекли тела еще двоих людей: среди погибших — 3 детей

Число погибших в результате обстрела Львова увеличилось.

По обновленным данным Министра Внутренних Дел Украины Игоря Клименко, во время спасательно-поисковой операции из-под завалов во Львове извлечены тела еще двух человек. По состоянию на 09:09 стало известно о 7 погибших во Львове, среди них — 3 детей.

Как ранее сообщал глава Львовской ОВА Максим Козицкий, среди погибших две девочки – 9 и 14 лет.

По последним данным количество пострадавших в результате комбинированного вражеского удара возросло до 38.

Напомним, утром 4 сентября враг нанес удар по гражданскому сектору во Львове. Изуродовано более 50 домов, учебные заведения, также поражены 2 медицинских объекта. Позже Максим Козицкий сообщил, что в результате обстрела пострадал областной Центр спортивной медицины и реабилитации.

Выбиты более 70 окон. От ударной волны вынесло рамы. В шести кабинетах упал потолок. Оторванные батареи. Уничтожены компьютеры и медицинская аппаратура. Большое счастье, что живые и нетравмированные охранники и работники Центра, — написал Козицкий в Telegram.

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