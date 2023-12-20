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Во Львове скончался известный украинский художник из Днепра

Сегодня 17:53
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Во Львове ушел из жизни известный украинский художник, родившийся в Днепре.

Новости Днепра про Во Львове скончался известный украинский художник из Днепра

О печальном известии на своей Facebook-странице сообщили глава управления по вопросам охраны культурного наследия Надежда Лиштва.

На 80-м году жизни скончался Владимир Лобода. Его сердце остановилось 18 декабря во Львове. Владимир родился в Днепре в бурные годы Второй мировой. Его отец, тоже известный художник Виктор Лобода, вспоминал:

Время шло, люди страдали, мучались, гибли. Вот в таком неопределенном времени люди рождались, как протест войне, как торжество вечной жизни на планете!» (Виктор Лобода «Воспоминания горожанина»).

Владимир создал в Днепре немало мозаик, которые, к сожалению, не сохранились.

Жизнь Владимира была связана с Днепром, как с рекой, так и с городом, в котором он, как и его отец родился. Много работ он оставил в нем, но, к сожалению, они не сохранились, в частности фантастические витражи в магазине «Рыба» и «Синяя птица». Как говорил сам Владимир: «Художник — это самое уязвимое, что есть в природе». И творения Художника тоже оказались уязвимы, — рассказывает Надежда Лиштва.

Художник вдохновлялся народной культурой Украины, а также иногда обращался к обычаям стран Полинезии, Африки, Западной Европы, Азии.

Еще до пандемии в Днепре планировали организовать выставку произведений и фотографий, сделанных Владимиром Лободой. Но сначала этому помешал ковид, а затем война.

Планировалась выставка в Днепре, как живописи, так и его фотографий старого города 1970-х годов, но сначала был ковод, а затем продолжающаяся Великая война. Но я верю, что выставка еще состоится и Днепр заново откроет для себя своего Мастера, – отметила Надежда Лиштва.

О родном Днепре художник писал следующее:

Днепр – город с ритмом промышленного рабочего города, с его суровыми и откровенными человеческими отношениями, спрятанными от постороннего глаза. Это пространство, производящее особый человеческий фермент с манией абсолютизма и тоталитарности, как в произведениях Брэдбери. Здесь духовность можно обнаружить только в толще земли, в ее памяти. И мне нужно было искать ее, верить в величие родной культуры, которая нас управляет, нежно холит и выведет на чистые воды. Память родной земли благодарила нас за усилия, ласкала и закаляла наш дух, укрепляла хребет, давала непоколебимую веру, которую мы должны пронести сквозь жизнь. Поэтому образ степи – это наш образ и боль на всю жизнь. Образ Днепра, его воды, его величественные берега, его нескончаемая драма — это тоже навсегда» — писал Владимир Лобода.

Новости Днепра про Во Львове скончался известный украинский художник из Днепра

Новости Днепра про Во Львове скончался известный украинский художник из Днепра

Новости Днепра про Во Львове скончался известный украинский художник из Днепра

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