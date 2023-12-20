Во Львове скончался известный украинский художник из Днепра

Во Львове ушел из жизни известный украинский художник, родившийся в Днепре.

О печальном известии на своей Facebook-странице сообщили глава управления по вопросам охраны культурного наследия Надежда Лиштва.

На 80-м году жизни скончался Владимир Лобода. Его сердце остановилось 18 декабря во Львове. Владимир родился в Днепре в бурные годы Второй мировой. Его отец, тоже известный художник Виктор Лобода, вспоминал:

Время шло, люди страдали, мучались, гибли. Вот в таком неопределенном времени люди рождались, как протест войне, как торжество вечной жизни на планете!» (Виктор Лобода «Воспоминания горожанина»).

Владимир создал в Днепре немало мозаик, которые, к сожалению, не сохранились.

Жизнь Владимира была связана с Днепром, как с рекой, так и с городом, в котором он, как и его отец родился. Много работ он оставил в нем, но, к сожалению, они не сохранились, в частности фантастические витражи в магазине «Рыба» и «Синяя птица». Как говорил сам Владимир: «Художник — это самое уязвимое, что есть в природе». И творения Художника тоже оказались уязвимы, — рассказывает Надежда Лиштва.

Художник вдохновлялся народной культурой Украины, а также иногда обращался к обычаям стран Полинезии, Африки, Западной Европы, Азии.

Еще до пандемии в Днепре планировали организовать выставку произведений и фотографий, сделанных Владимиром Лободой. Но сначала этому помешал ковид, а затем война.

Планировалась выставка в Днепре, как живописи, так и его фотографий старого города 1970-х годов, но сначала был ковод, а затем продолжающаяся Великая война. Но я верю, что выставка еще состоится и Днепр заново откроет для себя своего Мастера, – отметила Надежда Лиштва.

О родном Днепре художник писал следующее:

Днепр – город с ритмом промышленного рабочего города, с его суровыми и откровенными человеческими отношениями, спрятанными от постороннего глаза. Это пространство, производящее особый человеческий фермент с манией абсолютизма и тоталитарности, как в произведениях Брэдбери. Здесь духовность можно обнаружить только в толще земли, в ее памяти. И мне нужно было искать ее, верить в величие родной культуры, которая нас управляет, нежно холит и выведет на чистые воды. Память родной земли благодарила нас за усилия, ласкала и закаляла наш дух, укрепляла хребет, давала непоколебимую веру, которую мы должны пронести сквозь жизнь. Поэтому образ степи – это наш образ и боль на всю жизнь. Образ Днепра, его воды, его величественные берега, его нескончаемая драма — это тоже навсегда» — писал Владимир Лобода.

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