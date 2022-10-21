Внутри был автомобиль: в Днепре горел гараж

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что пожар возник внутри гаража, в котором находился легковой автомобиль Daewoo Lanos.
Возгорание локализовали в 16:46 и ликвидировали в 17:10. Огонь повредил внутренние стены гаража и легковушку на общей площади 20 кв. м.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
К тушению пожара привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Стартовой больше двух часов горел металлический ангар (ФОТО).
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