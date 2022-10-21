Внутри был автомобиль: в Днепре горел гараж

Вчера, 20 октября, в 16.35 на линию «101» сообщили, что на улице Байкальской горит гараж.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что пожар возник внутри гаража, в котором находился легковой автомобиль Daewoo Lanos.

Возгорание локализовали в 16:46 и ликвидировали в 17:10. Огонь повредил внутренние стены гаража и легковушку на общей площади 20 кв. м.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

К тушению пожара привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Стартовой больше двух часов горел металлический ангар (ФОТО).

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