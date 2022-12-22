Внезапно остановился посреди моста: днепровские нацгвардейцы спасли водителя с инсультом

Во время эвакуации раненых бойцов в больницу Днепра автомобиль скорой помощи Нацгвардии остановил мужчина. Как оказалось, за рулем внезапно остановившегося посреди моста Volkswagen был мужчина с судорогами, у которого изо рта шла кровь и слизь.
Медики НГУ осторожно открыли стекло машины и вытащили водителя, который был без сознания. Ему оказали первую помощь и срочно доставили в больницу имени Мечникова.
Сейчас состояние мужчины оценивается как стабильное. Гвардейцы, которых везли в «скорой», также получили своевременную помощь.
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