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  • Внезапно остановился посреди моста: днепровские нацгвардейцы спасли водителя с инсультом

Внезапно остановился посреди моста: днепровские нацгвардейцы спасли водителя с инсультом

Сегодня 08:00
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Бойцы Днепровской бригады НГУ имени Александра Радиевского спасли водителя, у которого во время поездки случился инсульт. Об этом стало известно из публикации Центрального территориального Управления НГУ в Facebook.

Новости Днепра про Внезапно остановился посреди моста: днепровские нацгвардейцы спасли водителя с инсультом

Во время эвакуации раненых бойцов в больницу Днепра автомобиль скорой помощи Нацгвардии остановил мужчина. Как оказалось, за рулем внезапно остановившегося посреди моста Volkswagen был мужчина с судорогами, у которого изо рта шла кровь и слизь.  

Медики НГУ осторожно открыли стекло машины и вытащили водителя, который был без сознания. Ему оказали первую помощь и срочно доставили в больницу имени Мечникова. 

Сейчас состояние мужчины оценивается как стабильное. Гвардейцы, которых везли в «скорой», также получили своевременную помощь. 

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