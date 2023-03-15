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  • Вместо Украины: Марокко присоединилось к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030

Вместо Украины: Марокко присоединилось к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030

Сегодня 11:40
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В октябре 2022 года Португалия и Испания пригласили Украину, чтобы совместно подать заявку на проведение Чемпионата мира 2030 года по футболу.

Новости Днепра про Вместо Украины: Марокко присоединилось к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030

Впрочем, теперь Украину заменит Марокко. Об этом сообщают марокканские СМИ.

Король Мохаммед VI в своем послании официально объявил, что Марокко присоединилось к заявке на проведение совместного чемпионата мира по футболу в 2030 году.

В Украине это заявление пока не комментировали.

Пока неясно, полностью ли Украина потеряла место в этой заявке, будет ли присоединена к организации турнира в случае победы «общей заявки». Как отмечает портал Morocco World News, Марокко заменило именно Украину.

Что предшествовало?

В начале марта издание The Athletic сообщало, что Украину могут убрать из этой заявки из-за продолжения активных боевых действий и постоянных обстрелов Россией. Хотя ранее португальская сторона заявляла, что «футбольная сила поможет в восстановлении Украины».

Другая причина – неопределенность в Украинской ассоциации по футболу, ведь в феврале и марте 2023 года Печерский районный суд Киева сообщал об отстранении президента УАФ Андрея Павелко от занимаемой им должности, хотя в ассоциации утверждали, что эта информация не соответствует действительности.

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Новости Днепра про Вместо Украины: Марокко присоединилось к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030Українська Новости Днепра про Вместо Украины: Марокко присоединилось к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030Русский

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