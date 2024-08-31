Вместо соцпомощи потеряла 23 тыс гривен: на Днепропетровщине разоблачили мужчину, который обманул 27-летнюю женщину

В Днепропетровской области 27-летнюю женщину обманули на большую сумму денег.

Об этом сообщает ГУНП в Днепропетровской области.

Деньги с карты у женщины исчезли после того, как она перешла по ссылке на получение «финансовой помощи».

Введенная в заблуждение 27-летняя потерпевшая по такой ссылке попала на фейковый вебсайт, выбрала банк, в котором имела счет и авторизовалась в онлайн-банкинге. Таким образом, подозреваемый получил конфиденциальную информацию банковского счета женщины, — говорится в сообщении полиции.

Завладев конфиденциальными данными о счете женщины, злоумышленник снял 20 тыс. гривен, а на 3 рассчитался по личным потребностям.

Полицейские отделения полиции № 11 Днепровского районного управления полиции сообщили 20-летнему ранее судимому за аналогичные преступления мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УКУ.

Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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