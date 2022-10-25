Влетел в дерево и перевернулся на бок: смертельное ДТП в Днепропетровской области

С помощью специального инструмента спасатели освободили тело мужчины 1956 года рождения.
Обстоятельства ДТП будут выяснять правоохранители.
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