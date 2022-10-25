Влетел в дерево и перевернулся на бок: смертельное ДТП в Днепропетровской области

Один из самых популярных сегодня островов в Днепре – Монастырский, иногда жители города заплывают на байдарках на Зеленый и Шевский острова, но больше клочков суши на реке нет. Однако, 100 лет назад их было в разы больше. Большая часть оказалась…

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