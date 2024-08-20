Владимир Зеленский посетил Днепр: причина и подробности визита

В Днепре Владимир Зеленский встретился с ветеранами войны и ознакомился с проектами по введению ветеранской политики в области.
Об этом сообщили в Телеграмм-канале Владимира Зеленского.
“Днепровщина. Встретился с нашими защитниками – ветеранами российско-украинской войны. Ознакомился с введением ветеранской политики в регионе, в частности с проектом Титаны.UА, услугой «Я – ветеран», путеводителем ветерана «Пиксель». Спасибо нашим ветеранам за защиту Украины! Благодарю всех, кто делает максимум для поддержки и восстановления наших защитников и защитниц”, — написал Зеленский.
В Днепре президент также встретился с представителями бизнеса в области. Говорили о детенизации экономики, сохранении рабочих мест и возможных изменениях в налоговой сфере.
“Укрепление нашей экономики – это, прежде всего, укрепление нашей защиты. И я благодарю всех, кто продолжает работать и увеличивать возможности Украины”, — отметил Зеленский.
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