Владельцы вытащили из окна за ноги: в Днепре мужчина залез в чужой гараж, потому что хотел есть

В Днепре мужчина залез в чужой гараж, потому что хотел есть.

Во вторник, 24 января, в полицию обратились жильцы дома на улице Зоологической и рассказали, что в их гараж залез неизвестный, пишет Репортер.

Ночью там разбили стекло, а потом кто-то залез внутрь и светил фонарем. Приехав по вызову, патрульные полицейские увидели, что заявительница вместе с соседом держат неизвестного мужчину за ноги. Он наполовину находился в окне гаража, пытался залезть назад и что-то кричал.

Патрульные достали неизвестного из окна и задержали. Задержанный рассказал, что залез в гараж, потому что хотел есть и осознает, что это кража.

41-летнего вора полицейские отправили в отделение.

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