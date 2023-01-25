Владельцы вытащили из окна за ноги: в Днепре мужчина залез в чужой гараж, потому что хотел есть

Во вторник, 24 января, в полицию обратились жильцы дома на улице Зоологической и рассказали, что в их гараж залез неизвестный, пишет Репортер.
Ночью там разбили стекло, а потом кто-то залез внутрь и светил фонарем. Приехав по вызову, патрульные полицейские увидели, что заявительница вместе с соседом держат неизвестного мужчину за ноги. Он наполовину находился в окне гаража, пытался залезть назад и что-то кричал.
Патрульные достали неизвестного из окна и задержали. Задержанный рассказал, что залез в гараж, потому что хотел есть и осознает, что это кража.
41-летнего вора полицейские отправили в отделение.
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