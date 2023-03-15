Владельцам Тузиков на заметку: в Днепре будут бесплатно стерилизовать домашних беспородных собак

Об этом рассказал заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.
«Зооконтроль» снова будет бесплатно стерилизовать домашних беспородных животных из частного сектора.
Так, возобновили работу стерилизационного автомобиля для стерилизации домашних беспородных собак из частного сектора. Автомобиль выезжает в каждый район города согласно графику, который формируется от количества заявок. Когда в КП обработают все заявки, каждый владелец беспородной собаки будет заранее проинформирован работниками КП о дате, времени и адресе проведения операции по стерилизации.
Стерилизация бесплатна, однако владельцы должны обеспечить самостоятельный послеоперационный уход за животным по назначению ветврача.
Заявки принимают по телефонам круглосуточной единственной горячей линии для обращения граждан:
Напомним, ранее в «Зооконтроле» рассказали, что за прошлый год приютили более тысячи животных-беженцев. Среди них не только кошки и собаки, но и белки, выдры, еноты и даже львы.
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