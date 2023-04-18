«VIP-купе»: в вентиляции поезда, курсирующего через Днепр в Польшу, перевозили «уклонистов»

Об этом сообщили в СБУ.
Новую схему перевоза мужчин за границу разоблачили сотрудники СБУ. Как выяснили силовики, проводник поезда Запорожья — Перемышль (который, в частности, курсирует через Днепр) перевозил «уклонистов» в вентиляционной системе пассажирского вагона.
Проводник оборудовал VIP-купе в вентиляции, куда забирались мужчины, желавшие нелегально пересечь границу с ЕС.
За одну поездку можно было перевести одного «клиента» в «свернутом» состоянии. Стоимость услуги составляла 2,5 тысяч долларов. Цена зависела от срочности и расписания поезда. В вентиляции мужчины сидели не всю дорогу, а только при прохождении таможенного контроля.
Впрочем, работала схема недолго, силовики разоблачили нелегальные перевозки и задержали железнодорожника во время одного из рейсов.
В настоящее время задержанный чиновник сообщил о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).
Продолжается следствие для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Вот так мужчина «вылезал» из отверстия.
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