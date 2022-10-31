Вилкул рассказал, куда попали ракеты в Кривом Роге и предупредил о повторных атаках

В Кривом Роге есть попадание во время массовой утренней атаки.

Утром 31 октября в Кривом Роге были слышны звуки взрывов. По словам начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, есть попадание в промышленное предприятие. Еще две ракеты не долетели до места назначения и были сбиты ПВО.

На месте прилета естьразрушения, но обошлось без жертв. Кроме этого, он призывает не пренебрегать тревогами, потому что сегодня возможны повторные атаки.

Уважаемые криворожане! Сегодня ожидаются еще несколько волн ракетных ударов, не пренебрегайте правилами воздушной тревоги, — заметил он.

Отметим, сегодня утром россияне выпустили в Украину 50 ракет. Силам ПВО с 7:00 до 9:00 удалось сбить 44 из них.

К сожалению, есть прилеты в Днепре и Павлограде. Попали по объектам енергетической инфраструктуры.

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