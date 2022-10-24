Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

С сегодняшнего дня в «Дии» тестируют две новые услуги для переселенцев

Сегодня 07:15
просмотров

В українському додатку «Дія» тестують дві нові послуги для внутрішньо-переміщених осіб.

Новости Днепра про С сегодняшнего дня в «Дии» тестируют две новые услуги для переселенцев

  • В «Дие» можно будет изменить место жительства внутренне перемещенным лицам и отменить свой статус. Сейчас будут тестировать новые услуги.

    По данным Минсоцполитики, с 24 февраля 2022 года 1,4 млн украинцев подали заявление на получение справки ВПЛ и оформили регулярные выплаты от государства в «Дии». В приложении это можно сделать в несколько щелчков.

    Но уже скоро для ВПЛ заработают еще две новые услуги:

    1. Люди смогут изменить свой адрес, если переехали на новое место.
    2. Будет возможность полностью отменить статус ВПЛ, если вы вернулись домой.

    Перед запуском проведут бета-тестирование, чтобы увидеть, хорошо ли работает программа.

    Как присоединиться к тестированию

    • у вас должна быть справка ВПЛ в «Дии»;
    • нужно физически находиться на новом месте жительства, чтобы подтвердить это с помощью геолокации;
    • после старта тестирования, вам на почту отправят письмо с информацией о том, как его проходить.

    Присоединиться к тестированию услуг можно по этой ссылке: https://team2.diia.gov.ua

    На тестирование программы зарегистрировались более 1000 украинцев.

    Читайте также:

Новости Днепра про С сегодняшнего дня в «Дии» тестируют две новые услуги для переселенцевУкраїнська Новости Днепра про С сегодняшнего дня в «Дии» тестируют две новые услуги для переселенцевРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Почему нет точных графиков веерного отключения света в Днепре
    Новости Днепра
    22.10.2022 19:42
    Почему нет точных графиков веерного отключения света в Днепре

    Сегодня, 22 октября, жители нескольких районов Днепра столкнулись с аварийными…

    В Днепре внезапно скончался известный историк
    Новости Днепра
    22.10.2022 19:28
    В Днепре внезапно скончался известный историк

    О преждевременной смерти историка сообщили коллеги.

    В Днепре избили гей-пару, потому что ребята держались за руки в кафе: подробности
    Новости Днепра
    22.10.2022 18:52
    В Днепре избили гей-пару, потому что ребята держались за руки в кафе: подробности

    Ребята отдыхали в одном из ресторанов Днепра, когда к ним…

    Ходил с ножом в кустах: в Днепре задержали мужчину, который вчера пырнул переселенца на Победе
    Новости Днепра
    22.10.2022 18:01
    Ходил с ножом в кустах: в Днепре задержали мужчину, который вчера пырнул переселенца на Победе

    21 октября, на Победе, в районе спортивного клуба "Восток" неизвестный…

    Последние новости

    Осталось трое детей: защищая Украину, погиб Роман Макуха из Кривого Рога
    Осталось трое детей: защищая Украину, погиб Роман Макуха из Кривого Рога

    16 жовтня, захищаючи свободу та незалежність своєї держави, у Харківській області загинув боєць з Кривого Рогу Роман Макуха.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода в Днепре в понедельник, 24 октября: ожидается мелкий дождь
    Погода в Днепре в понедельник, 24 октября: ожидается мелкий дождь

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Стабилизация энергетической системы: будут ли выключать свет снова
    Стабилизация энергетической системы: будут ли выключать свет снова

    В результате вражеских ударов по энергетической системе Украины, по всей стране работал график стабилизационных отключений света.

    Вчера 17:40
    просмотров
    Протянул на шее 32,5 тонны: в днепровском метро установили рекорд Книги Гиннеса
    Протянул на шее 32,5 тонны: в днепровском метро установили рекорд Книги Гиннеса

    Сегодня в Днепре установили Национальный рекорд Украины и рекорд Книги Гиннесса.

    Вчера 17:22
    просмотров
    Двое пострадавших: в Подгородном столкнулись три автомобиля
    Двое пострадавших: в Подгородном столкнулись три автомобиля

    В Подгороднем произошло ДТП.

    Вчера 17:06
    просмотров
    АвточМиллиарды долларов: глава Минэнерго об убытках для энергетической инфраструктуры и решении проблемыернетка
    АвточМиллиарды долларов: глава Минэнерго об убытках для энергетической инфраструктуры и решении проблемыернетка

    За последние недели враждебная россия нанесла десятки ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Такие действия страны-террориста приводят к отсутствию света и тепла у мирного населения и несут огромные убытки для Украины.

    Вчера 10:50
    просмотров
    Упал в яму: в Никополе спасли мужчину
    Упал в яму: в Никополе спасли мужчину

    В Никополе спасатели спасли упавшего в яму мужчину.

    Вчера 09:50
    просмотров
    Ночь и обстрелы: ситуация на Днепропетровщине на 23 октября
    Ночь и обстрелы: ситуация на Днепропетровщине на 23 октября

    Как прошла ночь в Днепропетровской области.

    Вчера 08:41
    просмотров
    В воскресенье днепрян ждет дождливая погода
    В воскресенье днепрян ждет дождливая погода

    Захватите с собой зонт!

    Вчера 06:15
    1
    просмотров
    В результате обстрела Никопольщины 4 человека получили ранения
    В результате обстрела Никопольщины 4 человека получили ранения

    В результате сегодняшнего вражеского обстрела Никопольского района пострадали четыре человека.

    22.10.2022 20:00
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх