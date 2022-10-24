С сегодняшнего дня в «Дии» тестируют две новые услуги для переселенцев

В «Дие» можно будет изменить место жительства внутренне перемещенным лицам и отменить свой статус. Сейчас будут тестировать новые услуги.

По данным Минсоцполитики, с 24 февраля 2022 года 1,4 млн украинцев подали заявление на получение справки ВПЛ и оформили регулярные выплаты от государства в «Дии». В приложении это можно сделать в несколько щелчков.

Но уже скоро для ВПЛ заработают еще две новые услуги:

Люди смогут изменить свой адрес, если переехали на новое место. Будет возможность полностью отменить статус ВПЛ, если вы вернулись домой.

Перед запуском проведут бета-тестирование, чтобы увидеть, хорошо ли работает программа.

Как присоединиться к тестированию

у вас должна быть справка ВПЛ в «Дии»;

нужно физически находиться на новом месте жительства, чтобы подтвердить это с помощью геолокации;

после старта тестирования, вам на почту отправят письмо с информацией о том, как его проходить.

Присоединиться к тестированию услуг можно по этой ссылке: https://team2.diia.gov.ua

На тестирование программы зарегистрировались более 1000 украинцев.

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