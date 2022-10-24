С сегодняшнего дня в «Дии» тестируют две новые услуги для переселенцев

В «Дие» можно будет изменить место жительства внутренне перемещенным лицам и отменить свой статус. Сейчас будут тестировать новые услуги.
По данным Минсоцполитики, с 24 февраля 2022 года 1,4 млн украинцев подали заявление на получение справки ВПЛ и оформили регулярные выплаты от государства в «Дии». В приложении это можно сделать в несколько щелчков.
Но уже скоро для ВПЛ заработают еще две новые услуги:
Перед запуском проведут бета-тестирование, чтобы увидеть, хорошо ли работает программа.
Присоединиться к тестированию услуг можно по этой ссылке: https://team2.diia.gov.ua
На тестирование программы зарегистрировались более 1000 украинцев.
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