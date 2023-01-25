Весит 2,5 тонны: в Днепре появился креативный арт объект – огромный бронежилет

Это символ борьбы за независимость и свободу, символ воли к победе и дань благодарности Вооруженным силам Украины.
Об этом сообщает Gagarin Park.
Артобъект сделан из автомобильных рессор и весит 2,5 тонны. В начале войны бронежилеты именно из этого материала спасли сотни жизней. Автор скульптуры – житель Запорожья Евгений Балагун. С февраля он работает в волонтерском центре «Паляница», где и производилась такая амуниция для защитников Украины.
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