Весит 2,5 тонны: в Днепре появился креативный арт объект – огромный бронежилет

Новый арт объект появился в парке Гагарина. Это огромный бронежилет, символизирующий наше единство и несокрушимость каждого украинца.

Это символ борьбы за независимость и свободу, символ воли к победе и дань благодарности Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщает Gagarin Park.

Артобъект сделан из автомобильных рессор и весит 2,5 тонны. В начале войны бронежилеты именно из этого материала спасли сотни жизней. Автор скульптуры – житель Запорожья Евгений Балагун. С февраля он работает в волонтерском центре «Паляница», где и производилась такая амуниция для защитников Украины.

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